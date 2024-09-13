Amasya'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Amasya’nın Merzifon İlçesinde Fabrika Yangını

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Fabrikanın ütü bölümünde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Müdahalesi ve Sonrası

Yangın, itfaiye ekiplerinin sıkı çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Ancak, yangın sonrası fabrikada önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Hızlı müdahale, büyük bir felaketin önüne geçti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.