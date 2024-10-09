Amasya'daki Tır Olayı: Geri Giden Tır Aslında Başka Birine Bağlıymış

Amasya'da Tırın Geri Gittiği Sanıldı

Amasya-Samsun kara yolunda bir tırın geri geri gittiği sanılması, sürücülerin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Olay, Yılmaz Keten adlı bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı.

Tırın Görüntüsü Sürücüleri Şaşırttı

Tırın geri geri hareket ettiğini gören diğer sürücüler, durumu oldukça ilginç buldu. Ancak araca yaklaşıldığında aslında bir tırın diğerini çektiği anlaşıldı.

Sürücünün Açıklamaları

Yılmaz Keten, "Tırın bize doğru dönük olması şaşırttı. Bir anormallik olduğunu düşünerek hemen telefonumun kayıt tuşuna bastım. Bu esnada tırın yanından geçerken iki tırın birbirine bağlı olarak yola devam ettiğini gördüm," şeklinde konuştu.

Bu olay, trafiği takip edenler için ilginç bir anekdot olarak kaydedildi.