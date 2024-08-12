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Amasya'daki Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:53
Amasya'daki Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir tıra çarpan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay, Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza Detayları

34 KD 4391 plakalı otomobil, sürücüsü Muzaffer Can Korkmaz yönetiminde Merzifon Belediyesi'ne ait 05 ADE 322 plakalı tıra arka tarafından çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay Yeri ve Yaralılar

Kazada, otomobilde bulunan Umut Ege Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muzaffer Can Korkmaz ile diğer yolcular Belgin ve Mert Korkmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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