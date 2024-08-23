Amasya'daki Yangında 80 Ton Saman Kül Oldu

Amasya'nın Suluova İlçesinde Yangın Panik Yarattı

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Hacı Hayta Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın olayı yaşandı. Yangın, Köksal Ayyıldız'a ait samanlıkta meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın ihbarının ardından Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek alevlere müdahale etti. Yangınla mücadele için yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Ne yazık ki, yangın sonucunda yaklaşık 80 ton saman kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangında 80 ton saman yandı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangında 80 ton saman yandı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangında 80 ton saman yandı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangında 80 ton saman yandı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.