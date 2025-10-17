Amasya Gümüşhacıköy'de Kamyonla Çarpışan Araçta 4 Kişi Öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:42
Kaza Detayları

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile temizlik kamyonunun çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osman Kurtun kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

