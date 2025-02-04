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Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu; yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye yaklaştı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:11
Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde Kar Etkisi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu rakam 15 santimetreyi buldu.

Trafik Önlemleri Alınıyor

D-100 kara yolunda da karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İlçe Özel İdare Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, kar nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntılar yaşandığını belirterek, yolların kapanmaması için ekiplerin sürekli olarak çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor.

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