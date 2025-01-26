Amasya'nın Kadın Futbol Takımı: Başkan, Antrenör ve Malzemeci Mustafa Gül

Amasya’nın Kadın Futbol Kulübü: Mustafa Gül’ün Özverisi

Amasya Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Mustafa Gül, 8 ay önce kurduğu Amasis Kadın Futbol Kulübü ile dikkat çekiyor. 39 yaşındaki Gül, kulübün hem başkanı hem antrenörü hem de malzemecisi olarak görev yapıyor.

Futbol Kulübünün Kuruluş Amacı

Mustafa Gül, kız çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sporla iç içe olmaları için Amasis Kadın Futbol Kulübü’nü kurmaya karar verdi. Gül, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki derslerinden arta kalan zamanını kulüpte değerlendiriyor. Takım elbisesiyle kulübe gelen Gül, burada eşofmanlarını giyip sahaya çıkıyor, topları şişirip antrenman yeleklerini yıkıyor.

TFF Kadınlar 3. Lig’de Mücadele

Amasis Kadın Futbol Kulübü bu sezon TFF Kadınlar 3. Lig’de mücadele edecek. Mustafa Gül, takımının giderlerinin çoğunu kendisi karşılıyor. Bu sezon ilk müsabakalara 2 Şubat’ta çıkacaklarını belirten Gül, 17, 13 ve 15 yaş kategorilerinde Türkiye’de farklı gruplarda mücadele ettiklerini vurguladı.

Eğitim ve Sporu Bir Arada Yürütmek

Mustafa Gül, kulüpteki görevlerinin sadece antrenörlükle sınırlı olmadığını, malzemecilik, sekreterlik ve federasyonla yazışmalar gibi birçok işi de üstlendiğini dile getirdi. Kulübün içindeki hedefleri hakkında konuşan Gül, “Hedefimiz tabii ki 2. Lig'e çıkıp şehrimizi gururlandırmak.” dedi.

Mustafa Gül’ün Öğrencileriyle İlişkisi

13 yaşındaki sporcu Ceylin Elif Demirelli, Gül'ün hem antrenör hem de kulüp başkanı olarak kendilerine büyük destek verdiğini vurguladı. Demirelli, “Mustafa hocamız bize bir ağabey, baba gibi yaklaşıyor. Her sıkıntımızla ilgileniyor. Onun desteğiyle çok başarı kazanacağımıza inanıyoruz.” diye belirtti.