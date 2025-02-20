Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Etkili Oluyor

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentin zirvelerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kırsal alanlarda kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Özellikle Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ve Taşova ilçesine bağlı Dereli ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Kar yağışının etkili olduğu yaylalarda kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bildiriliyor. Bu durum, bölgedeki günlük yaşamı önemli ölçüde aksatıyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 16 köyün yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin bu çalışmaları sayesinde, kapalı olan yolların en kısa sürede tekrar trafiğe açılması hedefleniyor.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Taşova ilçesine bağlı Dereli ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Taşova ilçesine bağlı Dereli ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.