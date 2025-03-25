Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:12
Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, düşük rakımlı yerlerde ise etkili olan yağmur yerine kar yağışı göze çarptı.

Akdağ Yaylası Beyaza Büründü

Özellikle Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının devam ettiği belirtilirken, Amasya'nın dağlık alanlarında bu durumun keyifle karşılandığı bildirilmektedir.

Bölgede kar yağışı devam ediyor ve hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Amasya'nın Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza...

Amasya'nın Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Amasya'nın Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza...

Amasya'nın Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

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