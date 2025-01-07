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Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:27
Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı

Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Görüldü

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentteki hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, düşük rakımlı bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Kar Yağışı Yaylalarda Etkili

Öğle saatlerinde Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı altında kalan yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Bu durum, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için etkileyici bir manzara oluşturdu.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle...

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle...

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

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