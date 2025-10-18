Amasya Suluova'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Suluova İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen yürüyüş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:47
Amasya'nın Suluova ilçesinde Gazze'ye destek yürüyüşü

Suluova İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti Suluova Şubesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek'in açıklamaları

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, yaptığı konuşmada Filistin'de adalet, merhamet ve sorumluluk kavramlarının hatırlanması için haykırdıklarını belirtti. Gazze'de yapılan zulmü tüm platformlarda haykırdıklarını dile getiren İpek, şunları kaydetti:

"Zulmeden sonunda kaybeder. İsrail kaybedecek. Siyonistlerin çocukları kaybedecek. Ona destek veren Amerika da İngiltere de kaybedecek. Sonunda Osmanlı'nın çocukları imam hatiplerde, başka yerlerde okuyacak ve dünyaya adaleti hakim kılacak. 25 yıldır yürüttüğümüz bu yolculukta bunun adımlarını tüm dünya gördü. Bütün insanlık yeniden ecdadımızın dünyaya sağlamış olduğu adaleti beklemektedir."

Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

