Amasya Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'nda Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Amasya Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılışı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, sağlık alanındaki bilgi üretiminin önemine dikkat çekti.

Sağlıkta Yeni Vizyon

Bakan Memişoğlu, konuşmasında şunları ifade etti: “Bundan sonra sağlığın bilgisini ve bilimini üretmek zorundayız. Teknoloji de geliştirmek zorundayız; artık iddialı olmalıyız.” Amasya Üniversitesi'nin 2006 yılında kurulduğunu ve bugün güçlü bir eğitim kurumu haline geldiğini belirtti.

Öğrencilere İlham Veren Mesajlar

Üniversite öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Eğer birlikte hareket etmez ve bilim üretmezsek, dünyada yaşanan olumsuzluklarla başa çıkamayız” dedi. Katılımcılara daha etkin çalışmaları ve üretim yapmaları için destek olacaklarını belirtti.

Fahri Doktora Unvanı

Tören sırasında Bakan Memişoğlu'na “fahri doktora” unvanı verilerek cübbe giydirildi. Ayrıca, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın açılışını da gerçekleştirdi.

Sağlık Çalışanlarına Destek

Son olarak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı ve ardından Amasya Valiliği'nde İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programları kapsamında geldiği Amasya'da, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın açılış törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programları kapsamında geldiği Amasya'da, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın açılış törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programları kapsamında geldiği Amasya'da, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın açılış törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programları kapsamında geldiği Amasya'da, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın açılış törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programları kapsamında geldiği Amasya'da, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın açılış törenine katıldı.