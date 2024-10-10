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Amasya Üniversitesinde Akıllı Serada Üretim Başladı

AB hibesiyle kurulan serada marul ve çilek gibi ürünlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:56
Amasya Üniversitesinde Akıllı Serada Üretim Başladı

Amasya Üniversitesi Suluova MYO'da Üretim Başladı

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından geliştirilen "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarıyla oluşturulan serada üretim çalışmalarına başlandı.

Seranın Özellikleri ve Ürünleri

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 120 metrekarelik alanda kurulan serayı inceledi. İlk aşamada burada 600 kök marul yetiştirildiğini ve gelecekte çilek gibi diğer sera ürünlerinin de yetiştirileceğini duyurdu.

Turabi, "Bu ürünler, MYO iktisadi işletmesinde satılacak. Seramız tamamen otomatik hidroponik sistemle çalışıyor. Öğrencilerimiz, Tarım 4.0 bağlamında yeni teknolojileri öğrenme fırsatı buluyor. Bu öğrenim, onlara büyük bir avantaj sağlıyor. Üniversite olarak toplumsal sorumluluklarımızı aktif şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz," diye konuştu.

Destek ve Öğrenci Görüşleri

Suluova MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, seranın AB hibesinden yararlanarak toplam 258 bin 512 avro bütçeyle kurulduğunu belirtti. Ayrıca, 2. sınıf öğrencisi Nazım Kutlu, seradaki sistemin ürün hastalıklarını önlemede daha etkili olduğunu ifade ederek, "Burada her şeyi sistemimiz sayesinde kontrol ederek ürünü en kısa sürede yetiştirmeye odaklanıyoruz. Ne yaptığımızı ve bitkiye ne verdiğimizi biliyoruz," dedi.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten...

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten...

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten...

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten...

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten...

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten...

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

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