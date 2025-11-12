Amasya'ya Şehit Ateşi: Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan C-130 Kazasında Şehit

Kaza ve Şehit Haberi

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden Hv. Uçk. Bkm. Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın şehadet haberi memleketi Amasya’ya ulaştı.

Uçaktaki personellerden 10’unun Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü’nden gittiği, toplamda uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu öğrenildi.

Görev için gittikleri Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen uçakta bulunan, evli ve 2 çocuk babası Hamdi Armağan Kaplan (40)’ın şehit olduğu bildirildi. Şehidin Gümüşhacıköy ilçe merkezindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Başsağlığı Mesajı

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, "İlçemizde uzun yıllar serbest inşaat mühendisi olarak hizmet veren Ümit Kaplan Bey’in oğlu, Astsubay Kıdemli Çavuş Armağan Kaplan kardeşimiz de şehitlerimiz arasındadır. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.

Uçaktaki personellerden 10’unun Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü’nde görev yaptığı öğrenildi. Merzifon ilçe merkezindeki ailelerinin yaşadığı evler ile lojmana da dev bayraklar asıldı.

