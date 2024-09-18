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Amazon Havzasında Kuraklık Krizi: Su Seviyeleri Tarihin En Düşüğünde

Amazon nehirlerinde su seviyeleri tarihin en düşük seviyesine gerileyerek kuraklık tehdidini artırdı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:56
Amazon Havzasında Kuraklık Krizi: Su Seviyeleri Tarihin En Düşüğünde

Kuraklık Sebebiyle Rekor Düşüş

Amazon havzasında özellikle son dönemlerde etkili olan kuraklık, bölgedeki nehirlerin su seviyelerini tarihsel olarak en alt düzeye indirdi. Breziya Jeoloji Servisi tarafından yayımlanan bir rapora göre, Madeira Nehri'nin su yüksekliği Porto Velho kentinde 48 santimetreye kadar düştü. Bu seviye, normal koşullarda ortalama 3,32 metre olarak kaydediliyordu.

Diğer Nehirlerdeki Durum

Rapor, Amazon'un bir başka önemli su kaynağı olan Solimoes Nehri'nin de su seviyesinin tarihi en düşük noktaya gerilediğini belirtti. Brezilya Ulusal Doğal Afet Uyarı ve Gözlem Merkezi (Cemaden), ülkede bulunan yüzden fazla bölgede son 5 aydır yağmur yağmadığını ifade ederek, mevcut durumu "en yoğun ve yaygın" kuraklık olarak tanımladı.

Kuraklığın Nedenleri

Uzmanlara göre bu kuraklığın arkasında yatan başlıca sebepler arasında küresel ısınma, bölgedeki ormansızlaşma ve 2023'te küresel ölçekte etkili olan El Nino hava olayı yer alıyor. Bu etkenler, Amazon havzasındaki ekosistem üzerinde ciddi tehditler oluşturmakta.

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