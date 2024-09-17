Amazon Hibrit Çalışma Modelini Sonlandırıyor

Amazon Hibrit Çalışma Sistemini Tamamen İptal Ediyor

Amazon, 2025 yılından itibaren çalışanlarının haftanın 5 günü ofiste çalışmalarını zorunlu hale getireceğini açıkladı. Şirket, hibrit çalışma modelini sonlandırarak, çalışanların tamamen ofiste bulunmalarını talep edecek.

CEO Andy Jassy'nin Açıklamaları

Şirketin CEO'su Andy Jassy, bu değişiklik hakkında çalışanlara bir mesaj gönderdi. Jassy, mevcut haftada 3 gün ofisten çalışma sisteminin kaldırılacağını belirtti ve Covid-19 pandemisi öncesi uygulanan ofis çalışma düzenine geri dönüleceğini ifade etti.

Uygulama 2025'te Başlayacak

Jassy, yeni çalışma düzeninin 2 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini kaydederek, ekip üyelerinin ofisteyken daha etkin işbirliği yaptıklarını savundu. Ancak bazı istisnaların, örneğin hastalıklar ve acil durumlar gibi durumların dikkate alınacağını da belirtti.

Bu karar, 2023 yılında iş yerinde 3 gün çalışma modeline geçişin yapılması üzerine ortaya çıktı ve daha önce Amazon çalışanları arasında önemli protestolara neden olmuştu. Çalışanlar, evden çalışma imkanlarının sürdürülmesi talebinde bulunmuştu.