Ambani'nin Reliance'ı, ABD Uyarısına Rağmen Rusya'dan 33 Milyar Dolarlık Petrol Aldı

Ambani'nin Reliance'ı, ABD uyarısına rağmen Rus petrolü alımıyla gündemde

Araştırma ve alım tutarları

Washington Post'un araştırmasına göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğünü milyarder Mukesh Ambani'nin yaptığı Reliance Industries (RIL) firması, Rusya'dan ham petrol alımlarında dikkat çekici rakamlara ulaştı. Buna göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı Şubat 2022'den beri RIL, Rusya'dan toplamda yaklaşık 33 milyar dolardan fazla ham petrol satın aldı.

Bağımsız uzmanlarca teyit edilen ön hesaplamalarda yıllık alımlar şu şekilde kaydedildi: 2021'de 85 milyon dolar, 2022'de 5,5 milyar dolar, 2023'te 11,7 milyar dolar ve 2024'te 9,8 milyar dolar. Firma bu yıl 1 Ocak-12 Ağustos döneminde 6,2 milyar dolarlık petrol alımı gerçekleştirdi.

Tankerler ve eleştiriler

Açık kaynaklı denizcilik ve gemi trafiği verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı asgari 17 petrol tankeri, Kasım 2024'ten itibaren firmanın Hindistan'ın Sikka kentindeki limanına yanaştı. Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI) Finans ve Güvenlik Merkezi Direktörü Tom Keatinge bu durumu, "Kremlin'e giden 33 milyar dolar. Savaşı finanse ediyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

Reliance ve Ambani'nin savunması

Firmanın açıklamasında, Rus petrolü satın alımlarının "çatışmaya ilişkin siyasi bir duruşu yansıtmadığını" ve satın alımların "her zaman uluslararası düzenlemelere tam uyumlu olduğunu" savunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca "İngiltere ve AB yaptırımlarının sınır ötesi bir uygulaması yok ve açıkça İngiltere ile AB dışındaki kuruluşlara uygulanmaz." ifadesine yer verildi ve bu nedenle firmanın petrol teslimatı için bu tür gemileri kabul edebileceği kaydedildi.

Washington'dan tepki ve uyarılar

ABD tarafında tepki ve yaptırım tehditleri de gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, ağustosta Rusya'dan petrolü satın aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ağustostaki açıklamasında, "Hindistan'ın en zengin ailelerinden bazılarının Ukrayna'daki savaştan kar elde ettiğini" söylemişti.

Uluslararası kamuoyunda, listelerin başında milyarder Mukesh Ambani'nin bulunduğu ve firmanın Rus petrolünü "indirimli fiyata satın aldığı" iddia edildi; bunun Rusya'nın "ekonomik izolasyon" yaşadığı dönemde bir "can simidi" olduğuna vurgu yapıldı. Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro ise 15 Eylül'deki açıklamasında, "Hint şirketleri işgalden hemen sonra Rus rafinerileriyle işbirliği yaptı ve haydut gibi davranıyorlar." dedi.

RIL'in faaliyetleri ve Ambani'nin serveti

Firma, ham petrol satın alarak başta Hindistan olmak üzere Avrupa dahil birçok ülkenin enerji ihtiyaçları ve yakıt ürünlerini karşılıyor. "Asya'nın en zengini" unvanına sahip Mukesh Ambani, tahmini 100 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zenginleri arasında gösteriliyor.