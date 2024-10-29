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Ambarlı Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:21
Ambarlı Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Ambarlı Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Ambarlı açıklarında yaşanan bir olayda, makine arızası neticesinde sürüklenmeye başlayan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Olay sırasında teknenin içinde sadece bir kişi bulunuyordu.

Kurtarma Operasyonu Detayları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 metre uzunluğundaki teknenin yaşadığı makine arızası nedeniyle sürüklenmekte olduğu belirtildi. Hızlı tahlisiye botu "KEGM-6" olay yerine intikal ederek, sürüklenen tekneyi yedekleyip güvenli bir şekilde Küçükçekmece’ye yanaştırmayı başardı. Kurtarma çalışmalarında gösterilen hızlı müdahale, olayın daha da kötüleşmesini önledi.

Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne...

Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

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