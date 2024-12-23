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Ambarlı Limanı'nda Yan Yatan Gemiden 15 Personel Tahliye Edildi

Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel kurtarıldı. Olayda 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:49
Ambarlı Limanı'nda Yan Yatan Gemiden 15 Personel Tahliye Edildi

Ambarlı Limanı'nda Kuru Yük Gemisi Yan Yattı

İstanbul'un Ambarlı Limanı'nda meydana gelen olayda, Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı. Gece saat 04.00 sıralarında gerçekleşen olayda, gemide bulunan 15 kişilik mürettebatın tahliyesi gerçekleştirildi.

Personelin Kurtarılması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kurtarma ekipleri gemide görevli 10 mürettebatı kurtarmayı başardı. Ayrıca, denize atlayan 5 kişi kendi imkanlarıyla limana ulaşarak durumu kontrol altına aldı.

Hastaneye Kaldırılan Yaralı Var

Olayda, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Deniz Kirliliği Kontrol Altında

Geminun etrafı, deniz kirliliği riski nedeniyle yüzer bariyerle çevrildi. Kurtarma çalışmaları, liman başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılırken yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye...

Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılırken yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi.

Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılırken yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye...

Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılırken yan yatan kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi.

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