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Ambarlı Limanı'nda Yan Yatan Kuru Yük Gemisinin Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Ambarlı Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli kuru yük gemisinin kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:36
Ambarlı Limanı'nda Yan Yatan Kuru Yük Gemisinin Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Ambarlı Limanı'nda Kuru Yük Gemisi Yan Yattı

Ambarlı Limanı'nda yükleme işlemleri sırasında **dengesiz yükleme** nedeniyle yan yatan **Komor Adası bandıralı AMNAH** isimli kuru yük gemisinin kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma Ekipleri Çalışmalara Başladı

Olay, limanda gece saat 04.00 sularında gerçekleşti. Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan **10'u** kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Diğer **5 kişi** ise denize atlayarak kendi imkanlarıyla limana ulaştı.

Deniz Kirliliği Önleniyor

Yan yatan geminin etrafı **yüzer bariyerlerle** çevrildi. Bu sayede deniz kirliliği riski kontrol altına alındı. Gemiden düşen bazı konteynerlerin denizden çıkarılması için de **liman başkanlığı koordinasyonunda** titiz çalışmalar sürmekte.

Kurtarma Çalışmaları Hızla İlerliyor

Kaldırma çalışmaları, liman yetkilileri ve kurtarma ekipleri iş birliğiyle hızla ilerliyor. Denize düşen konteynerlerin güvenli bir şekilde çıkarılması ve geminin kaldırılması amacıyla gerekli önlemler alınıyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve detaylar, aktarıldıkça güncellenecektir.

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