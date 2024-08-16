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Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı, 1 sağlık çalışanının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:03
Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

İskenderun'da Kazalı Ambulans ve Ticari Araç Çarpıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir sağlık çalışanının durumu ise ağır görünüyor.

Kaza Detayları

Kaza, A.S.D. tarafından yönetilen 31 DJ 820 plakalı ambulans ile H.Y.Z.'nin kullandığı 31 B 7864 plakalı hafif ticari aracın Çankaya Mahallesi'nde çarpışması sonucu meydana geldi.

Olay yerine ihbar üzerine derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ambulansın sürücüsü, 3 sağlık çalışanı ve ticari araçtaki 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı sağlık çalışanı Dilek S.'nin sağlık durumu ise uzmanlar tarafından ciddiyetle takip ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

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