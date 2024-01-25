Amereka'nın Florida eyaletinde 16 yaş altı için sosyal medya yasağı kararı: Karar mecliste onaylandı

Florida Temsilciler Meclisi, 16 yaşından küçük çocukların ailelerin izni olmadan sosyal medya kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Cumhuriyetçi üyeler tarafından sunuldu ve 13 "hayır" oyuna karşılık 106 "evet" oyu aldı. Tasarı, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını ailelerin denetimine bırakmayı amaçlıyor.

Yasaklanacak sosyal medya şirketlerinin isimleri açıklanmazken, "kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran" tüm platformların bu yasaya tabi olacağı ifade edildi.

BÜYÜME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDAN YARARLANIYORLAR

Tyler Sirois, tasarının destekçilerinden biri olarak yaptığı açıklamada, "Büyüme çağındaki çocuklardan yararlanıyorlar. Bu onların iş modeli. Bunu neden mi yapıyorlar? Platformlarının sağladığı her otomatik oynatma, her beğeni, her bildirimdeki dopamin ile çocuklarımızı kancalarında tutmak için." dedi.

Meta, bünyesinde Facebook ve Instagram gibi birçok sosyal medya platformunu barındırıyor. Meta, Florida Temsilciler Meclisine bu konuda yasak yerine başka bir yol bulması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Birçok genç, şu anda internetten ve uygulamalardan yarı zamanlı işler, yüksek öğretim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi pek çok alanda bilgi almak için yararlanıyor. 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayarak, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı duruma düşme tehlikesine atıyorsunuz." denildi.