American Airlines Uçağı, Bomba İhbarı Nedeniyle Roma'ya Acil İniş Yaptı

American Airlines Uçağı Bomba İhbarı Nedeniyle Havalimanına İndi

ABD'li havayolu firması American Airlines'ın New York-Delhi seferini gerçekleştiren uçağı, bomba ihbarı sebebiyle İtalya'nın Roma kentindeki Uluslararası Fiumicino (Leonardo Da Vinci) Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçuş Detayları ve İniş Süreci

İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, AA292 sefer sayılı uçak, New York'tan yerel saatle 20.30'da (TSİ 04.30) havalandı. Boeing 787-9 model uçağın, Hazar Denizi üzerinde seyrederken bomba ihbarı nedeniyle acil durum sinyali verdiği bildirildi. Uçak, acil iniş yapmak üzere yönünü doğudan batıya çevirerek, Roma'ya doğru hareket etti.

Uçak, yerel saatle 17.22'de (TSİ 19.22) Roma'ya iniş yaptı. Uçakta toplamda 199 yolcu bulunduğu belirtildi. İtalya hava sahasına girdikten sonra, Italian Air Force (Aeronautica Militare) tarafından iki muharip uçağın da uçağa eşlik ettiği kaydedildi.

Bomba İmha Uzmanlarının İncelemesi Bekleniyor

Rainews24 kanalının haberinde, yolcuların uçaktan tahliye edilmesinin ardından, bomba imha uzmanlarının uçakta gerekli kontrolleri gerçekleştireceği ifade edildi. Uçuşun Hazar Denizi üzerindeyken yaşanan durumun, İstanbul ya da Dubai havalimanları yerine Roma'ya iniş yapmasının 'ilginç' olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, uçağın Roma'ya inme kararının, American Airlines firması tarafından alındığı vurgulandı. Böylelikle, durumun o kadar da acil olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.