Amerika'nın Florida eyaletinde 16 yaş altı için sosyal medya yasağı kararı: Karar mecliste onaylandı

Karar Amerika'nın Florida eyaletinde Meclis onayı ile alındı. Florida'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı geldi. Cumhuriyetçi kanattan gelen yasa tasarısı, Florida Temsilciler Meclisi'nde 106'ya 13 oyla kabul edildi. Tasarı, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesaplarını ailelerinin izniyle açabileceklerini öngörüyor.

Florida'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getirildi. Hangi sosyal medya şirketlerinin yasaklandığı belirtilmedi ancak "kullanıcı davranışlarını izleyen, çocukların paylaşım yapmasına ve diğer kullanıcılarla iletişim kurmasına olanak tanıyan ve bağımlılık yaratan içerikler sunan" tüm platformlar bu yasaya uymak zorunda kalacak.

BÜYÜME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDAN YARARLANIYORLAR

Tasarının savunucularından Tyler Sirois, "Büyüme çağındaki çocuklardan yararlanıyorlar. Bu onların iş modeli. Bunu neden mi yapıyorlar? Platformlarının sağladığı her otomatik oynatma, her beğeni, her bildirimdeki dopamin ile çocuklarımızı kancalarında tutmak için." diye konuştu.

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta, Florida Temsilciler Meclisi'ni bu konuda yasağın yerine farklı bir çözüm aramaya davet etti.

Açıklamada, "Birçok genç, şu anda internetten ve uygulamalardan yarı zamanlı işler, yüksek öğretim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi pek çok alanda bilgi almak için yararlanıyor. 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayarak, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı duruma düşme tehlikesine atıyorsunuz." ifadeleri kullanıldı.