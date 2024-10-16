Amerika'nın Ukrayna'ya Yönlendirdiği 425 Milyon Dolar Değerindeki Savunma Desteği

ABD'nin Ukrayna'ya Yönlendirdiği Yeni Savunma Paketi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında, Kiev'e 425 milyon dolarlık yeni bir savunma desteği sunacaklarını açıkladı.

Yeni Paketin Detayları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, bu yardım paketi kapsamında hava savunma silahları, çok sayıda zırhlı araç ve mühimmatın da yer alacağını belirtti. Başkan, kalan görev süresi boyunca Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı ve "Rusya'nın saldırganlığı"na karşı duruşlarını yineledi.

Yardımın İçeriği

Yeni savunma paketi içerisinde yüzlerce hava savunma füzesi, onlarca taktik hava savunma sistemi, ilave topçu sistemleri ve yüksek miktarda mühimmat bulunuyor. Ayrıca, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcısı ve piyade savaş aracı da Ukrayna'nın acil ihtiyaçları için gönderilecek.

Zelenskiy'den Teşekkür

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulunarak, Başkan Biden, Kongre ve Amerikan halkına teşekkürlerini iletti. "Yeni hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahları içeren 425 milyon dolarlık destek için minnettarım," dedi.

Ortak İşbirliği ve Gelecek Planları

Görüşmede, ayrıca ortak silah üretiminin geliştirilmesi ve Ukrayna askerlerine ilave eğitim konuları üzerinde de duruldu. Zelenskiy, Biden'ı Ukrayna Parlamentosu'nda yaptığı Zafer Planı konuşması hakkında da bilgilendirdi ve yarın bu planı Avrupa Konseyi toplantısında sunacağını belirtti.