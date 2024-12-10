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Amerikalı Doktorlardan Gazze İçin Soykırım İtirafı: 'Bu Kanıyı Durdurun'

Gazze'de görev yaptıktan dönen Amerikalı doktorlar, İsrail'in soykırımının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 00:19
Amerikalı Doktorlardan Gazze İçin Soykırım İtirafı: 'Bu Kanıyı Durdurun'

Amerikalı Doktorlardan Gazze için Acil Çağrı

Gazze'de görev yaptıktan sonra ABD'ye dönen Amerikalı doktorlar, orada tanık oldukları travmatik deneyimleri paylaşarak İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Basın Toplantısında Duygularını Paylaştılar

Washington'da düzenlenen ve Filistin'den canlı bağlantılarla desteklenen basın toplantısında doktorlar, "Gazze'de soykırım son bulsun" ifadesini kullandı. Toplantıda, doktorlardan Razan Al-Nahhas, yaşadığı duygusal travmayı şu sözlerle ifade etti:

"O an hissettiğiniz duyguları ve travmayı gerçekten tam anlamıyla ifade etmenin bir yolu yok. Aile bireylerinin çocuklarının ve akrabalarının cesetleri üzerine kapandığını ve ağladığını görmek, buna hazır olmanızın mümkünatı yok."

UMutsuzluk ve Kısıtlı İmkanlar

Al-Nahhas, Gazze'de 5 hafta boyunca görev yaptığını belirterek, "Oradayken bir umutsuzluk hissine kapılıyorsunuz çünkü bu hastaları görüyorsunuz, onları tedavi etmeyi çok istiyorsunuz ama bunu yapamayacağınızı biliyorsunuz." dedi. Ayrıca, kısıtlı imkanlar nedeniyle sadece en acil yaralılara müdahale edebildiklerini ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi İçin Tanıklık Talebi

Al-Nahhas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) ifade vermek istediğini de vurgulayarak, "Gerçekten hiç kimsenin bu soykırıma tanıklık etmesine izin vermiyorlar." şeklinde konuştu.

Eski Diplomattan Sert Eleştiriler

Basın toplantısında yer alan bir diğer katılımcı ise Hala Rharrit oldu. Rharrit, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğini ve artık İsrail katliamlarının sona ermesi gerektiğini ifade etti. Rharrit, "Politikacılarımız artık seçmen taleplerine göre oy kullanmıyor. Hangi bağışçılara karşılık vermem gerekiyor? Bu kararlar ABD'yi tehlikeye sokuyor." dedi.

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