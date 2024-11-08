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Amerikalı Müslüman Liderlerden Gazze'ye Dair Sert Tepkiler

Amerikalı Müslüman sivil toplum liderleri, Biden-Harris yönetimini Gazze'deki durum nedeniyle eleştirerek seçim sonuçlarına etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:42
Amerikalı Müslüman Liderlerden Gazze'ye Dair Sert Tepkiler

Gazze Üzerine Sert Eleştiriler

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Minnesota Temsilcisi Hussein Jaylani, Gazze'deki ateşkes talepleri üzerine konuşarak, "Seçimleri zaten kaybettiniz, kaybedecek bir şeyiniz yok. Gazze'de ateşkes için somut bir şey yapın. Soykırım sandıkta kazanamaz," açıklamasında bulundu.

Demokrat Yönetimin Yanlış Politikaları

Uzun yıllar Demokrat Parti içinde yer alan Müslüman liderler, Biden-Harris yönetiminin Gazze'de yaşanan soykırım karşısında sessiz kalmasını eleştirirken, Jaylani, "Demokrat yönetim soykırıma silah sağlayarak destek oldu ve bu tarihi leke ile hatırlanacak," ifadesini kullandı.

Müslüman Seçmenlerin Etkisi

Toplantıda söz alan Rex Nazarko, Amerikan Müslüman seçmenlerin bu seçimde önemli bir etki yarattığını vurguladı. "İnsanlar bizden şüphe duydu ancak biz ortaya çıktık. Seçimlerdeki etkimiz göz ardı edilemezdi," dedi.

Gelecek Üzerine Beklentiler

Biden yönetiminin sonraki iki aylık süreci ve Trump’ın alacağı kararlar hakkında da konuşan Nazarko, "Amerikalı Müslümanlar olarak temkinli bir umut içindeyiz," dedi.

Demokrat Parti Uyarıldı

Pensilvanya'daki Yaqeen İslami Araştırmalar Enstitüsü'nden Imam Tom Facchine, Biden yönetimini uzun zaman önce uyardıklarını, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını belirtti. "Demokrat Parti'yi uyarmıştık, eğer bu şekilde koşulsuz destek vermeye devam ederseniz, sandıkta cezalandırılacaksınız," ifadesini kullandı.

Facchine, Trump'ın yönetiminde daha dengeli bir kabine kurulması durumunda umutlu olabileceklerini vurguladı ve Amerikalı Müslümanların sandıktaki gücünün bu seçimdeki en önemli başlıklardan biri olduğunun altını çizdi.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Gazze'ye yönelik hassasiyetlerini sandığa yansıtan ve...

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Gazze'ye yönelik hassasiyetlerini sandığa yansıtan ve Demokrat aday Kamala Harris'e oy vermeyen Amerikalı Müslüman sivil toplum liderleri, başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Pensilvanya bölgesinde faaliyet gösteren Yaqeen İslami Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Imam Tom Facchine, toplantıda açıklamada bulundu.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Gazze'ye yönelik hassasiyetlerini sandığa yansıtan ve...

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Gazze'ye yönelik hassasiyetlerini sandığa yansıtan ve Demokrat aday Kamala Harris'e oy vermeyen Amerikalı Müslüman sivil toplum liderleri, başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Pensilvanya bölgesinde faaliyet gösteren Yaqeen İslami Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Imam Tom Facchine, toplantıda açıklamada bulundu.

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