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Amerikalı Müslümanlardan Trump-Netanyahu Görüşmesine Sert Tepki

Amerikalı Müslümanlar ve barış yanlısı sivil toplum örgütleri, Trump-Netanyahu görüşmesini kınadı ve ABD'nin İsrail'e olan desteğini protesto etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:01
Amerikalı Müslümanlardan Trump-Netanyahu Görüşmesine Sert Tepki

Beyaz Saray'daki Toplantıya Tepkiler Yağmura Tutuldu

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki Beyaz Saray görüşmesi, Amerikalı Müslümanlar ve savaş karşıtı sivil toplum örgütleri tarafından sert bir şekilde kınandı. Protestocular, ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini ve bu durumun Amerikan çıkarlarının önüne konulmasını eleştirdiler.

Gösterilerde Yüzlerce Katılımcı

Organizasyon, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Code Pink, Filistin'de Adalet İçin Amerikalılar Hareketi (AJP Action) ve ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) gibi önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Gösteri, Beyaz Saray'ın önünde yüzlerce kişi tarafından yapıldı.

Sivil Toplum Temsilcilerinin Açıklamaları

Savaş karşıtı aktivistler ve Müslüman sivil toplum örgütleri temsilcileri, Trump ve Netanyahu'nun görüşmesine yönelik eleştirilerini dile getirdi. USCMO Genel Sekreteri Oussama Jammal, Trump'a "İsrail'in etkisi altında kalmama" çağrısında bulunarak, "Amerikan çıkarlarına öncelik vermeli" ifadesini kullandı.

Code Pink kurucularından Yahudi aktivist Medea Benjamin ise Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi uygulamak istemediğini ve ABD'yi İran ile bir savaşa sürükleme çabalarını vurgulayarak, "Trump, savaş çığırtkanlarının yolundan mı gidecek?" şeklinde konuştu.

Trump’a Netanyahu Eleştirisi

CAIR Direktörü Nihad Awad, Trump'ın Netanyahu'yu ağırlamasına duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu durumun "dünyaya bir mesaj verdiğini" belirtti. Awad, "Eğer ABD’nin desteğine sahipseniz dokunulmazsınız," dedi.

AJP Action Direktörü Osama Abu Irshaid ise Netanyahu'nun Washington’a barış değil, "Gazze'de soykırımı sürdürmek için geldiğini" ifade etti. Irshaid, "Netanyahu, Orta Doğu'da yeni bir savaşın fitilini ateşlemek istiyor," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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