Amerikalı ve Rus Yetkililer Suudi Arabistan'da Toplanıyor

ABD ve Rusya'nın üst düzey yetkilileri, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:54
Amerikalı ve Rus Yetkililer Suudi Arabistan'da Toplanıyor

ABD ve Rusya'dan Önemli Görüşme

Amerikalı ve Rus yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yarın Suudi Arabistan'da bir araya geleceği iddia edildi. Axios'un haberine göre, kimliği açıklanmayan kaynaklar, bu kritik görüşmenin detaylarını paylaştı.

Ukrayna Davetsiz Kaldı

Öne çıkan iddialara göre, Ukrayna hükümeti bu toplantıya davet edilmedi. Görüşmenin amacı, savaşın sonlandırılması üzerine yapılacak müzakerelerin derinleştirilmesi olarak belirlendi.

Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme olasılığının "çok yakında" olduğunu ifade etti. Ayrıca, Trump, 12 Şubat’ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin daha fazla detay için, adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rus yetkililerle görüşmek üzere hazırlık yaptığını belirtti.

Bu gelişmeler, uluslararası arenada dikkatle izlenirken, taraflar arasında dönüşümlü müzakerelerin geleceği de merakla bekleniyor.

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