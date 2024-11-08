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Amerikalı Yahudilerin Seçim Tercihleri: Kamala Harris ve Donald Trump Karşılaştırması

ABD seçimlerinde Yahudi seçmenlerin büyük çoğunluğu Demokrat Harris’i destekledi. Trump’ın destek oranı ise düşüşte.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:33
Amerikalı Yahudilerin Seçim Tercihleri: Kamala Harris ve Donald Trump Karşılaştırması

Amerikalı Yahudilerin Seçim Tercihleri

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde, ABD'deki Yahudi seçmenlerin tercihlerinin büyük ölçüde Demokrat adayı Kamala Harris'ten yana olduğu görüldü. Sandık çıkış anketlerine göre, bu seçmenlerin %78’i Harris’i destekledi.

Yahudi Seçmenlerin Tercihleri

CNN ve NBC tarafından yapılan anketlerde, Yahudi seçmenlerin %78'i Harris’e oy verirken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump sadece %22 oranında destek aldı. Fox kanalının anketinde de Yahudi seçmenlerin %66'sının Harris'i, %32'sinin Trump'ı tercih ettiği saptandı.

Hristiyan ve Müslüman Seçmenlerin Eğilimleri

Hristiyan seçmenler arasında Trump’a olan destek %63 iken, Harris’e %36 olarak belirlendi. Müslüman seçmenler arasında ise Harris, %63 oranında oy alırken, Trump %32’de kaldı. Bu veriler, Müslümanların genel olarak Demokrat Parti’ye olan bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor.

Seçim Sonuçları ve Başka Din Gruplarının Tercihleri

Siyahi seçmenlerin %85’inin Harris’i desteklediği, %13’ünün ise Trump’a yöneldiği gözlemlendi. Beyaz seçmenlerin %41’i Harris’i tercih ederken, %57’si Trump’ı seçti.

Sonuç ve Gelecek

5 Kasım başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, 270 delegeyi geçti ve ülkenin 47. Başkanı olma hakkını kazandı. Trump, 20 Ocak 2025’te yemin ederek göreve başlayacak.

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