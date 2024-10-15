Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı

Amfibi Deniz Piyadeleri Eğitimlerini Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), amfibi deniz piyadelerinin gerçekleştirdiği 'Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği' eğitimlerine ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Eğitimlerin Detayları
Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Amfibi Kolordu Komutanlığı'na bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları, 'Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği' eğitimlerini tamamladı" denildi.
Söz konusu eğitimler, 26 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Aksaz, Foça, İskenderun ve Cengiz Topel bölgelerinde icra edilmiştir.