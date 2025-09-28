Ami Ayalon: Gazze Saldırılarının Amacı Netanyahu'yu İktidarda Tutmak

Eski Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dair sert eleştirilerde bulundu ve savaşın arkasındaki gerçek hedefleri açıkladı.

Ayalon'un iddiaları

Ayalon, savaşın iki temel amacının olduğunu belirterek birincisinin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidarda tutmak, ikincisinin ise aleyhindeki davaların sürdürülmemesini ve hapse girmemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Almanya'daki siyasi tartışmalara değinen Ayalon, Almanya'nın Yahudi soykırımı nedeniyle taşıdığı tarihi yükümlülüğü anladığını belirtti ve Almanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönünde adım atmasının umut yaratacağını ifade etti.

Halk algısı ve uyarılar

Ayalon, İsrail halkının yüzde 70'inden fazlasının Gazze'de yürütülen savaşın sadece haksız değil, aynı zamanda tamamen gereksiz ve ülkenin geleceği için tehlikeli olduğuna inandığını vurguladı.

Gazze saldırılarının İsrail'in Yahudi demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürme yeteneğini tehlikeye attığını belirten Ayalon, siyasi sistemin durumu kavrayamadığını ve artık askeri yollarla bir sonuca ulaşılamayacak bir noktaya gelindiğini dile getirdi.

Ayalon, toplumun adil olmayan bir savaşı anlama yeteneğinin zayıfladığını da sözlerine ekledi ve bu duruma karşı acil bir değerlendirme çağrısında bulundu.