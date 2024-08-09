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Amman'da Heniyye Suikastine Protesto

Ürdün'de düzenlenen yürüyüşle Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yapılan suikast protesto edildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:47
Amman'da Heniyye Suikastine Protesto

Amman'da Büyük Protesto Yürüyüşü

Ürdün’ün başkenti Amman’da, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikast, kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.

Yürüyüş Detayları

Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum’un düzenlediği etkinlik, El-Hüseyni Cami önünden başlayarak, 1 kilometre uzaklıktaki Palmiye Meydanı’na kadar devam etti. Çeşitli sloganlar atan kalabalık, Heniyye’ye yönelik suikastı kınadı.

Göstericilerin Sloganları

Protestocular, "Direniş liderine yapılan suikast, kurtuluş savaşını ateşler" ve "Ya Ebu Ubeyde, maskeli adam, iyiliğin yüzü, moralini yüksek tut" şeklinde ifadelerle seslerini yükseltti. Ayrıca, yeni Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’a destek vererek, "Bir üstat yoksa, diğeri gelir" diyerek dayanışmalarını gösterdiler.

Halkın Duyguları

Gösteriye katılanlardan Enes el-Hadidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocukların öldürüldüğü bir manzaraya artık tahammül edemiyoruz. Küçük çocuklar gibi ağlamaya başladık. Onlar Arap ve İslam dünyası adına savaşırken, biz sadece konuşuyoruz" dedi.

Heniyye'ye Yönelik Suikast

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail’in olduğunu öne sürdü ve Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini durumunu duyurdu.

Gazze'deki Durum

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda, resmi verilere göre en az 16.314’ü çocuk, 10.980’i kadın olmak üzere toplamda 39.699 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, 91.722 kişi de yaralanmıştır.

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