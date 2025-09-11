Amman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: "Katar'ın Güvenliği Ürdün'ün Güvenliğinden Ayrılamaz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Amman yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehditlerine ilişkin olarak sert bir açıklama yayımladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun söylemlerini "gerginliği tırmandıran kabul edilemez açıklamalar" ve "Katar'a yönelik saldırgan tehditler" şeklinde nitelendirdi.

"Katar'ın güvenlik ve istikrarının, Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının bir parçası olduğunu teyit ediyoruz." denilen açıklamada, Ürdün'ün Katar'a "kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı her türlü kararda tam destek" verdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştıran ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden davranışları "mutlak olarak kınandığı" belirtildi. Uluslararası toplumun, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları, Batı Şeria'da tırmandırdığı gerginliği ve ülkelerin egemenliğine yönelik ihlalleri durdurmaya zorlaması çağrısı yapıldı.

Ürdün yönetimi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolunu, İsrail'in sürdürdüğü işgal ve saldırılara son verilmesi ve Filistin Devleti'nin kurulması olarak tanımladı.

Doha saldırısı ve Netanyahu'nun açıklamaları

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi'nin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanarak Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, daha sonra Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında da: "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef almaya devam edeceklerini yineledi.