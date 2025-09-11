Amman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: "Katar'ın Güvenliği Ürdün'ün Güvenliğinden Ayrılamaz"

Amman, Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehditlerini kınadı; Katar'ın güvenliği Ürdün'ün güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:14
Amman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: "Katar'ın Güvenliği Ürdün'ün Güvenliğinden Ayrılamaz"

Amman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: "Katar'ın Güvenliği Ürdün'ün Güvenliğinden Ayrılamaz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Amman yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehditlerine ilişkin olarak sert bir açıklama yayımladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun söylemlerini "gerginliği tırmandıran kabul edilemez açıklamalar" ve "Katar'a yönelik saldırgan tehditler" şeklinde nitelendirdi.

"Katar'ın güvenlik ve istikrarının, Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının bir parçası olduğunu teyit ediyoruz." denilen açıklamada, Ürdün'ün Katar'a "kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı her türlü kararda tam destek" verdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştıran ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden davranışları "mutlak olarak kınandığı" belirtildi. Uluslararası toplumun, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları, Batı Şeria'da tırmandırdığı gerginliği ve ülkelerin egemenliğine yönelik ihlalleri durdurmaya zorlaması çağrısı yapıldı.

Ürdün yönetimi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolunu, İsrail'in sürdürdüğü işgal ve saldırılara son verilmesi ve Filistin Devleti'nin kurulması olarak tanımladı.

Doha saldırısı ve Netanyahu'nun açıklamaları

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi'nin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanarak Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, daha sonra Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında da: "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef almaya devam edeceklerini yineledi.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri