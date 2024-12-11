Amorium Antik Kenti'nde Türk-İslam Dönemine Ait Hamam Bulundu

Afyonkarahisar'da Tarihi Keşif: Amorium Antik Kenti'nde Hamam Bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Amorium Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılar sonucunda, Türk-İslam dönemine ait büyük ölçüde korunmuş bir hamam gün yüzüne çıkarıldı. Kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, hamamın önemli bir bulgu olduğunu vurguladı.

Kazı Çalışmaları Detayları

Amorium Antik Kenti'nde, 2013 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle sürdürülen kazılar, Davulga beldesi Hisar Mahallesi'nde yer alıyor. 2020 yılında Bakanlık tarafından 12 aylık kazı statüsü kazanan bu alanda, 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında önemli çalışmalara imza atılıyor.

Kazılar neticesinde, Bizans hamamları, büyük kiliseler, üzüm ezme havuzları ve Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ait çeşitli buluntuların yanı sıra, hamamın keşfi bu yılın en önemli keşifleri arasında yer alıyor.

Tarih ve Yapının Önemi

Prof. Dr. Gökalp, kazıların şu anda Bizans dönemine tarihlenen Yukarı Şehir'deki iç sur kısmında yoğunlaştığını belirtti. Burada yapılan çalışmalarda Türk-İslam dönemi seramikleri tespit edildiğini ifade eden Gökalp, hamamın temel mimari detaylarının hala okunabilir olduğunu aktardı:

"Hamam, külhanı, cehennemliği, sıcaklığı ve ılıklığı ile tipik bir dikdörtgen planlı yapı. Yıkılmış örtü sistemine rağmen yapının detaylarını incelemek bizi çok mutlu etti."

İç Surun Keşfi ve İyileştirme Projeleri

İç surda gerçekleştirilen kazılarda yer yer 3 metre derinliğe ulaşıldığını ifade eden Gökalp, bu alandaki çalışmalarının devam edeceğini belirtti. İç sur ile ilgili detaylı belgelerin oluşturulup, hamam ve kuleler için restitüsyon önerilerinin geliştirileceğini de sözlerine ekledi.

Bölge Turizmine Katkı Sağlayacak Projeler

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, Amorium Antik Kenti'nin 4 bin yıllık geçmişiyle 7 farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu buluntuların bölge turizmine katkı sağlayacağını dile getirdi. Altın, 13-15. yüzyıllara ait Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait materyallerin de gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Amorium Antik Kenti ile ilgili çevre düzenleme ve karşılama merkezi projelerinin hazırlandığını belirten Altın, bu projelerin 2025 tarihinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'ndeki kazılarda Türk-İslam dönemine tarihlenen hamam gün yüzüne çıkarıldı. Davulga beldesi Hisar Mahallesi'nde yer alan Amorium Antik Kenti'ndeki kazılar, 2013'ten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında yürütülüyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'ndeki kazılarda Türk-İslam dönemine tarihlenen hamam gün yüzüne çıkarıldı. Davulga beldesi Hisar Mahallesi'nde yer alan Amorium Antik Kenti'ndeki kazılar, 2013'ten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında yürütülüyor.