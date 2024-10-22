DOLAR
34,23 0,04%
EURO
37 0,08%
ALTIN
3.020,76 -0,9%
BITCOIN
2.311.378,06 0,27%

Ampute Milli Futbol Takımı'na Ödül Töreni Düzenlendi

Ampute Milli Futbol Takımı, ANSADER tarafından ödüllendirildi. Ayrıntılar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:20
Ampute Milli Futbol Takımı'na Ödül Töreni Düzenlendi

Ankara'da Ampute Milli Takımı'na Ödül

Ampute Milli Futbol Takımı, Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSADER) tarafından verilen ödülle onurlandırıldı. ANSADER, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik Detayları

Bilkent Hotel'de gerçekleşen Cumhuriyet Balosu ve "Cumhuriyet Ödülleri" töreninde Ampute Milli Takımı, "Cumhuriyetin Delikanlı Sporcuları" kategorisinde ödül aldı. Ayrıca, ünlü sinema ve dizi oyuncusu İpek Tuzcuoğlu da "Onur Ödülü" ile taçlandırıldı.

Ödül Töreninin Katılımcıları

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) Başkanı Zerrin Özgüle, ANSADER Yönetim Kurulu Başkanı Öztuna Norman ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak'a da özel olarak "Cumhuriyet Ödülü" verildi.

İLGİLİ HABERLER

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Hayatını Kaybetti
2
ABD'nin İsrail'e İran'a Saldırıyı Yumuşatma Talebi
3
Prof. Dr. Fuat Keyman Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Ampute Milli Futbol Takımı'na Ödül Töreni Düzenlendi
5
Kazakistan Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
6
Irak'ta DEAŞ'ın Sözde Valisi Öldürüldü
7
Kuzey Kore'nin Ukrayna Asker Gönderme İddiaları İnceleniyor

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak