Ampute Milli Futbol Takımı'na Ödül Töreni Düzenlendi

Ankara'da Ampute Milli Takımı'na Ödül

Ampute Milli Futbol Takımı, Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSADER) tarafından verilen ödülle onurlandırıldı. ANSADER, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik Detayları

Bilkent Hotel'de gerçekleşen Cumhuriyet Balosu ve "Cumhuriyet Ödülleri" töreninde Ampute Milli Takımı, "Cumhuriyetin Delikanlı Sporcuları" kategorisinde ödül aldı. Ayrıca, ünlü sinema ve dizi oyuncusu İpek Tuzcuoğlu da "Onur Ödülü" ile taçlandırıldı.

Ödül Töreninin Katılımcıları

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) Başkanı Zerrin Özgüle, ANSADER Yönetim Kurulu Başkanı Öztuna Norman ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak'a da özel olarak "Cumhuriyet Ödülü" verildi.