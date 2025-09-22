Amsterdam'da 'Amsterdam'ın Seçeneği Var' Belediyeye Dava Açtı: Kitlesel Turizm Tartışması

Amsterdam'da Yerel Hareket Belediyeye Karşı Hukuki Adım Attı

'Amsterdam'ın Seçeneği Var' belediyenin önlemlerini yetersiz buldu

"Amsterdam'ın Seçeneği Var" adlı hareket, Amsterdam Belediyesinin kitlesel turizme karşı aldığı önlemleri yetersiz buldukları gerekçesiyle mahkemeye başvurduğunu duyurdu.

Açıklamada, belediyenin 2021’de şehirdeki turist yoğunluğunu azaltmak amacıyla verdiği "yılda en fazla 20 milyon gece konaklama" taahhüdüne uymadığı iddiasıyla bugün dava açıldığı bildirildi.

Hareket, 2026 için 25 milyon gecelik konaklama öngörülmesine rağmen belediyenin gerekli adımları atmadığını savunuyor. Ayrıca, avukat ve yargılama masrafları için 50 bin avronun üzerinde bağış toplandığı ve dava dilekçesinin bugün mahkemeye gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, son beş yılda yalnızca 2022'de turist gecelemelerinin belirlenen sınırın altında kaldığına dikkat çekildi.

Hareket, kitlesel turizmin şehir dokusunu değiştirdiğini vurgulayarak şunları ifade etti: "Mahalle sakinlerine hizmet veren dükkanların yerini hediyelik eşya ve waffle dükkanları alıyor, evler ve kamu binaları otellere dönüştürülüyor, TikTok mekanları önündeki uzun kuyruklar nedeniyle kaldırımlarda yürümek zorlaşıyor."

Kitlesel turizmi sınırlamak için mevcut turist vergisinin ciddi şekilde arttırılması önerisinde bulunulan açıklamada, her beş Amsterdamlıdan birinin turist yoğunluğu nedeniyle şehrin merkezine uğramaktan kaçındığına dikkat çekildi.