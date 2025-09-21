Amsterdam'da Dünya Barış Günü: Peacewalk Gazze'ye Mesaj Gönderdi

Amsterdam'da 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'Peacewalk' ile Gazze'ye mesaj

Amsterdam merkezinde, Dominicus Kilisesi öncülüğünde gerçekleştirilen Peacewalk Amsterdam barış yürüyüşü 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında farklı dinlerden katılımcıları bir araya getirdi. Etkinlik, kiliseden başlayıp Amsterdam Fatih Camisinde sona erdi.

Etkinlik ve dualar

Yürüyüş öncesi Dominicus Kilisesi'nde farklı dinlerin liderleri dünya barışı için dua etti ve barış şarkıları söyledi. Katılımcılar, başta Gazzeliler olmak üzere barıştan uzak yaşayan Filistin halkı için özel dualar etti ve ortak barış mesajları verdi.

Mpho Tutu van Furth, dua esnasında 'soykırım ve açlığa maruz bırakılanları' özellikle andı. Etkinlikte hem dinler arası dayanışma hem de Gazze'deki insani duruma dikkat çekildi.

Dominicus Kilisesi Papazı Arjen Broers'in açıklamaları

Arjen Broers AA muhabirine, '21 Eylül Dünya Barış Günü'nün bizim için anlamı, birbirimizin düşmanı olmak istemememiz ve bir araya gelme isteğimiz' dedi. Broers, Gazze'deki durum hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Gazze'deki insanlara şu anda ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü oradaki durum o kadar korkunç ki, görüntüleri izlemek bir yana bazen haberleri okumakta bile zorlanıyorum. Onları (Gazzelileri) düşünüyoruz. Hükümetimizle bunun olmasına izin veremeyeceğimiz konusunda konuşmaya çalışıyoruz. Bu yaşananlara izin vermemeliyiz.'

Broers, yürüyüşün 'gelecek yıl Kudüs'e yapacağımız daha büyük barış yürüyüşünün ön hazırlığı' olduğunu belirterek, 'Kudüs barış şehri olmalı ama açıkçası değil' değerlendirmesinde bulundu ve İsrail hükümetinin uyguladığı şiddet nedeniyle uzaklaştıklarını ifade etti.

Gelecek yıl için plan

Broers, önümüzdeki yıl birkaç Avrupa şehrinden aşamalı olarak Kudüs'e barış yürüyüşü düzenleneceğini, bunun birkaç ay süreceğini ve katılımcıların istedikleri aşamada yer alabileceğini söyledi.

Organizatör ve katılımcı görüşleri

Rikko Voorberg, 'Gazze'de, Filistin'de ve İsrail'deki herkesten öğrendiğimiz mesaj, şiddete direnmek ve barış içinde birlikte yaşam getirmeye çalışmak' olduğunu belirtti. Voorberg, 'Onların acılarını duyuyoruz, onların acısından dolayı acı paylaşıyoruz, onların incinmesi bizi de incitiyor' dedi ve barış özleminin adalet ve onur içinde yaşama arzusu olduğunu vurguladı.

Müslüman toplumdan destek

Fatih Cami din görevlisi Kemal Gözütok, 'Diğer dinlerden insanlarla başta Gazze olmak üzere dünyada var olan bütün haksızlıklara, savaşa ve zulme karşı çıkıyoruz. Biz de onlarla bir arada bu mesajı veriyoruz' ifadelerini kullandı. Fatih Cami Başkanı Fikret Önder ise Hollandalı komşuların hükümetten Gazze ve Filistin için daha fazla barış çabası beklediğini söyledi ve 'Hollanda'nın Gazze'de barışı getirmek için daha fazla çalışması lazım' değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte katılımcılara cami ve İslam hakkında bilgi verilirken, yürüyüş dinler arası dayanışma ve barış çağrısı niteliği taşıdı.

