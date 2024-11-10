Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahale

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle, Filistin yanlılarına yönelik sert bir polis müdahalesi gerçekleştirildi. Önceki gün, Amsterdam Belediyesi tarafından alınan gösteri yasağına rağmen saat 14.00 sıralarında Dam Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının başlattığı olayların Filistinlilere mal edilmesini ve medyanın bu durumu antisemitizm olarak yansıtmasını eleştirdi.

Göstericilere Coplu Müdahale

Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısını yaptıktan sonra meydana toplanan kalabalığa coplarla müdahale ederken, bazı göstericilerin yaralandığı görüldü. Protestocular, müdahale öncesinde "Özgür Filistin", "Hollanda utan, ellerin kanlı", "İnsanlar birleşti" ve "Halklar birliktir, biz yenilmeyeceğiz" gibi sloganlar attılar.

Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Gözaltında

Polisin müdahalesi sırasında yüzlerce Filistin destekçisi coplarla dağıtılırken, Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jazie Veldhuyzen de dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Veldhuyzen, "Bir grup Filistin destekçisi, gösteri yasağını, hükümetin ve polisin Maccabi taraftarlarının Amsterdamlılara saldırmasına izin vermesini ve Hollanda'nın soykırıma suç ortaklığını protesto etmek için gösteri düzenleme kararı aldı. Grup gözaltına alındı ve ben de dayanışma amacıyla onlara katılmaya karar verdim. Şu anda polis otobüsünde gözaltındayım." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan göstericiler, iki otobüse bindirilerek meydandan çıkarılırken, polis çevredeki kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Dam Meydanına çıkan yollar polis araçlarıyla kapatılırken, yaya trafiğine de izin verilmedi. Meydanda yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.