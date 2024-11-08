Amsterdam'da Gösteri Yasağı: Ajax-Maccabi Tel Aviv Maçının Ardındaki Gelişmeler

Amsterdam'da Gösteri Yasakları Başladı

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maç öncesi ve sonrası gelişen olaylar dolayısıyla gösteri yasakları getirildiğini duyurdu.

Güvenlik Açısından Riskli Alan

Halsema, yapılan açıklamada şehrin tümünün güvenlik açısından "riskli alan" olarak belirlendiğini ve Amstelveen bölgesinde de öğle saatlerinden itibaren uygulanan yasakların devam edeceğini ifade etti.

Yeni Güvenlik Tedbirleri

Şehirde herhangi bir gösteri yapılmasına izin verilmeyecek ve polise önleme araması yetkisi verilecektir. Halsema, "Maccabi taraftarları hala şehirde mevcut. Amsterdam, tüm sakinleri için güvenli olmalı," dedi.

Polis, Göstericileri Takipte

Amsterdam Emniyet Müdürü Peter Holla, olaylar için 800 polis memurunun görevlendirildiğini belirtti. Amsterdam Başsavcısı Rene de Beukelaer ise, gözaltına alınan 62 kişiden 10'unun kamu şiddeti şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Kral'dan Telofon Görüşmesi

Hollanda Kralı Willem-Alexander, İsrailli futbol taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi yaptı. Kral, antisemitik davranışlara göz yumulamayacağını vurguladı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema (ortada), Amsterdam Emniyet Müdürü Peter Holla (sağda) ve Amsterdam Başsavcısı Rene de Beukelaer (solda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema (ortada), Amsterdam Emniyet Müdürü Peter Holla (sağda) ve Amsterdam Başsavcısı Rene de Beukelaer (solda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.