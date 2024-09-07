Amsterdam'da İklim Aktivistleri Rijksmuseum'u Kapattı

Amsterdam'da İklim Protestosu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Extinction Rebellion adlı çevre hakkı savunucularından oluşan bir grup, Rijksmuseum önünde dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. Onlarca gösterici, kendilerini müzenin demir çitlerine zincirleyerek giriş yolunu kapattı.

Müze Ziyaretçileri Eylemden Etkilendi

Yaklaşık 60 kişilik grup, sarı tulumlar giyerek eylemlerine dikkat çekti. Protestocular, müzenin ING Bankası ile olan sponsorluk anlaşmasının sona ermesini talep eden sloganlar attı. Ziyaretçilerin müzeye girmesi engellenirken, aktivistler fosil yakıt endüstrisine finansman sağlayan bankayı eleştirerek müzenin bu işbirliğini sonlandırmasını istediklerini ifade ettiler.

Göstericilerin Mesajı

Aktivistlerden biri, yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Rijksmuseum önünde bu gösteriyi düzenliyoruz. ING Bankası, fosil yakıt endüstrisine finansman sağlayarak yanlış bir iklim politikası izlemektedir. Müze ile bu bankanın ilişkisi kesilene kadar burayı kapatacağız" dedi.

Polisin Tutumu

Eylem sırasında çevrede bekleyen polis, protestocuların eylemine müdahale etmedi. Bazı müze ziyaretçileri ise eylemin yöntemleri üzerine göstericilerle sohbet ederek eleştirilerde bulundu.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.