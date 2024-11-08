Amsterdam'da İsrailli Taraftarların Olayları Başlattığı İddiası

Veldhuysen'a Göre Olayların Başlangıcı

Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Jazie Veldhuysen, şehrindeki olayların İsrailli taraftarlar tarafından başlatıldığını ifade etti. Veldhuysen, bu grubun eğitimli ve potansiyel savaş suçlusu bireylerden oluştuğunu belirtti. Yaklaşık 6 ay önce, Mart ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da benzer bir kışkırtma yapıldığını aktardı.

Maç Öncesi ve Sırasında Yaşanan Provokasyonlar

Veldhuysen, Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesi ve sırasında Filistin destekçilerine yönelik baskı ve saldırıların öne çıktığını vurguladı. "Maccabi taraftarları, Filistin bayrağı asan evlere saldırarak olayları başlattı," dedi.

Gözaltılar ve Güvenlik Önlemleri

Hollanda polisi, bu olaylar sonucunda havai fişek kullanma ve kamu düzenini bozma suçları sebebiyle 63 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Veldhuysen, söz konusu olayların öngörülebilir olduğunu ve yeterli polis müdahalesi yapılmadığını belirtti. "Polis, tehditler altında kalan insanlara müdahale etmedi," dedi.

Hollanda Hükümeti ve Siyasi Tepkiler

Veldhuysen, hükümetin olayları antisemitik saldırılar üzerinden değerlendirmesine itiraz ederek, taraflı bir yaklaşım sergilendiğini savundu. "Olayların her yönüyle ele alınması gerekiyor," şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Pijetlovic'in Açıklaması

Filistin Futbol Federasyonu Hukuk Departmanı Başkanı Katarina Pijetlovic, İsrail takımlarının turnuvadan çıkarılması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. "Bu olaylar önceden öngörülebilir ve önlenebilirdi. FIFA'ya yapılan uyarılar göz ardı edildi," dedi.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

Olayların, sadece bir tarafın perspektifinden ele alınması yerine her yönüyle araştırılması gerektiği sonucuna varıldı. Veldhuysen, taraflı bir soruşturmanın önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.