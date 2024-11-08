Amsterdam'daki Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi Gözaltılar

İsrailli Taraftarların Çıkarıldığı Olaylar

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleştirilen Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sonrası yaşanan olaylar, büyük bir gerginliğe yol açtı. Bu olaylar sonucunda, Hollanda polisi 57 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sebep Olan Olaylar ve Gerginlikler

Maç öncesi Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 Maccabi Tel Aviv taraftarı ile Filistin yanlısı protestocular arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Hava fişek kullanımı ve kamu düzenini bozma gibi suçlardan dolayı gözaltılar gerçekleşti. Polis, Maccabi Tel Aviv taraftarlarına stadyuma geçişte eskortluk yaparak durumu kontrol altında tutmaya çalıştı.

Güvenlik Önlemleri ve Müdahale

Johan Cruijff Arena önünde gerçekleştirilecek olan Filistin yanlısı gösterinin güvenlik endişeleri nedeniyle alanın birkaç kilometre uzaklıkta olan Anton de Komplein meydanına taşınması gerekti. Burada, çevik kuvvet polisi stadyuma yürüme girişiminde bulunan göstericilere müdahale etti ve bu akışı engelledi.

Hollanda'dan Yanıtlar

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Amsterdam'dan gelen haberleri dehşetle takip ettim. İsraillilere yönelik kabul edilemez antisemitik saldırılar yaşandı" dedi. Schoof, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek, olayların faillerinin yakalanacağını ve mevcut durumun sakin olduğunu belirtti.

Aşırı Sağcı Yorumlar ve Güvenlik Endişeleri

Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise, X platformundan yaptığı paylaşımda Maccabi Tel Aviv taraftarlarına destek vererek, "Amsterdam sokaklarında bir Yahudi avı var. Bu tür eylemlerde bulunanların tutuklanıp sınır dışı edilmesi gerekiyor" dedi.

Filistin Futbol Federasyonu'ndan Açıklama

Filistin Futbol Federasyonu Hukuk Departmanı Başkanı Katarina Pijetlovic, güvenlik endişelerine dikkat çekerek, "İsrail takımlarının turnuvadan çıkarılması gerektiğini söylüyorum. Olayların öngörülebilir olduğu ve önlenebileceği konusunda daha önce uyarılarda bulunduk" ifadelerini kullandı.