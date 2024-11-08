Amsterdam'daki Provokasyonlar Üzerine Filistin'den Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Filistin, İsrailli taraftarların Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Olaylar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında gerçekleşti.

Provokatif Eylemler ve Sloganlar

Filistin Dışişleri Bakanlığı, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Filistin bayrağına saldırmasını ve Arap karşıtı söylemlerde bulunmasını şiddetle kınadıklarını ifade etti. Açıklamada, "Amsterdam'daki bir İsrail futbol kulübünün taraftarlarınca atılan Arap karşıtı sloganları ve düşmanca eylemleri kınıyoruz" denildi.

Hollanda Hükümeti'ne Çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Hollanda hükümetine de bu tür olayları tahrik edenler hakkında derhal soruşturma başlatma ve Hollanda'da yaşayan Filistinlileri koruma çağrısında bulundu.

İsrailli Taraftarların Provokasyonları

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Amsterdam sokaklarında Filistin bayraklarını indirdiği ve Filistin destekçilerine saldırıda bulunduğu görülüyor. Taraftarların marşlarında "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadeleri dikkat çekti.

İsrail Hükümetinin Açıklamaları

Buna karşın İsrail hükümeti, olayların büyümesine neden olan Filistin destekçilerini suçlayarak, taraftarlarının saldırıya uğradığını öne sürdü. Başbakan Binyamin Netanyahu, olayları "ciddi" olarak nitelendirirken, vatandaşların tahliyesi için iki uçak gönderilmesine talimat verdi. Ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, söz konusu olaylarda 10 İsrailli taraftarın yaralandığını iddia etti.