Anadolu Ajansı: 28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Başladı

Açıklama

Anadolu Ajansı tarafından duyurulan 28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi resmen başladı.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal açılışta yaptığı konuşmada, 'Gazze'de 250'nin üstünde gazetecinin maalesef haber peşinde, doğrunun peşinde koşarken, işin daha...' ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı. Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal (önde ortada), TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli (önde sol 4) ve AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk (önde sağ 4) de katıldı.