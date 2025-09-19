Anadolu Ajansı en çok çalışılmak istenen medya şirketi oldu

Anadolu Ajansı, çalışan adaylarının en çok tercih ettiği medya şirketi olarak öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:52
Medya sektöründe öne çıkan tercih

Kurumsal itibarı ve haber üretimindeki etkin rolüyle Anadolu Ajansı, sektör içinde ön plana çıkan bir tercih olarak gösteriliyor.

Uzmanlar, bu tür tercihlerin medya kuruluşlarının marka değeri ve çalışma koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı (AA), Youthall tarafından Türkiye'nin en beğenilen şirketlerini belirlemek üzere...

Anadolu Ajansı (AA), Youthall tarafından Türkiye'nin en beğenilen şirketlerini belirlemek üzere düzenlenen "Youth Awards" kapsamında en çok çalışılmak istenen medya şirketleri arasında ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde AA, "En Çok Çalışılmak İstenen Medya Şirketi" kategorisinde altın ödüle layık görülürken, ödülü, Ajans adına Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu (solda) ile Anadolu Ajansı Çalışan Deneyimi Müdürü Ahmet Aslan (sağda) aldı.

