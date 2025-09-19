Anadolu Ajansı en çok çalışılmak istenen medya şirketi oldu

Medya sektöründe öne çıkan tercih

Anadolu Ajansı, çalışan adaylarının en çok çalışılmak istediği medya şirketi olarak dikkat çekti.

Kurumsal itibarı ve haber üretimindeki etkin rolüyle Anadolu Ajansı, sektör içinde ön plana çıkan bir tercih olarak gösteriliyor.

Uzmanlar, bu tür tercihlerin medya kuruluşlarının marka değeri ve çalışma koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı (AA), Youthall tarafından Türkiye'nin en beğenilen şirketlerini belirlemek üzere düzenlenen "Youth Awards" kapsamında en çok çalışılmak istenen medya şirketleri arasında ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde AA, "En Çok Çalışılmak İstenen Medya Şirketi" kategorisinde altın ödüle layık görülürken, ödülü, Ajans adına Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu (solda) ile Anadolu Ajansı Çalışan Deneyimi Müdürü Ahmet Aslan (sağda) aldı.