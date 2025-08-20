DOLAR
Anadolu Ajansı Foto Muhabirleri Uluslararası Yarışmada 10 Kategoride Ödül Kazandı

Anadolu Ajansı foto muhabirleri, uluslararası fotoğraf yarışmasında 10 kategoride ödüle layık görüldü.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:05
AA'nın görsel habercilikteki uluslararası başarısı

Anadolu Ajansı foto muhabirleri, düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında 10 kategoride ödül kazandı. Ajansın kareleri, jüri tarafından farklı alanlardaki güçlü görsel anlatımları nedeniyle öne çıkarıldı.

Bu başarı, Anadolu Ajansı'nın haber fotoğrafçılığındaki tutarlılığını ve dünya çapında takdir edilen habercilik kalitesini gösteriyor. Ödüller, ajansın sahadaki muhabir ekiplerinin gözlem ve reflekslerinin sonuçlarını yansıtıyor.

Ajans kaynakları, alınan ödüllerin ekipler için bir motivasyon kaynağı olduğunu ve görsel haberciliğe yapılan yatırımların sürdürüleceğini vurguladı.

