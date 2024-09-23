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Anadolu Ajansı'ndan Çevre ve İklim Haberciliği Eğitimi

AA, Yeşilhat ve GreenLens projeleriyle çevre haberciliğinde öncü adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:10
Anadolu Ajansı'ndan Çevre ve İklim Haberciliği Eğitimi

Anadolu Ajansı'ndan Çevre ve İklim Haberciliğine Yenilikçi Yaklaşım

Anadolu Ajansı, çevre ve iklim haberciliği alanında eşsiz bir adım atarak yeni bir eğitim programı başlatmayı planlıyor. Bu girişim, AA'nın Çevre Haberleri Müdürlüğü'nü kurarak sağladığı öncülüğü pekiştiriyor.

Serdar Karagöz'ün Açıklamaları

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Yeni 'GreenLens' projemizle birlikte çevre ve iklim haberciliği platformumuz Yeşilhat ile önemli gelişmelere imza atıyoruz. Bu projeler, ülkemizde çevresel sorunlara çözüm odaklı habercilik anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyor," şeklinde konuştu.

Yeşilhat Projesinin Önemi

Yeşilhat, Türkiye'de çevre haberciliği alanında kurulan ilk platform olarak, bu konuda bilinçlendirme ve farkındalık yaratma misyonunu üstleniyor.

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