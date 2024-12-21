Anadolu Ajansı'nın İlk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in Vefatının 94. Yılı

Anadolu Ajansı'nın Kurucusu Alaeddin Bey'in Anısı

Alaeddin Bey, Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Nizamnamesi İç Tüzüğü'ne göre kurulmuş olan yönetim kurulunda ilk genel müdür olarak görev almıştır. 1 Ocak 1920'de bu görevi üstlenen Alaeddin Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bugün, Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 94 yıl geçmiş olması, medyanın gelişimi ve Anadolu Ajansı'nın tarihindeki katkılarını hatırlatmaktadır. Bu vesileyle, onun liderliğinin ve vizyonunun önemini bir kez daha anmak gerekir.