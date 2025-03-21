Anadolu Ajansı’nın 'Yılın Kareleri' Oylaması Sonuçlandı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylaması, bu yıl da dikkat çekici bir katılımla sonuçlandı. Oylamada 1,6 milyon oy kullanıldığı duyuruldu.

Serdar Karagöz: Fotoğraflarımıza İlgi Büyüktü

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, bu yılki oylama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fotoğraflarımıza 1,6 milyon oy kullanılmış. Bu çok kıymetli, mutlu eden bir şey oldu" dedi. Karagöz, Anadolu Ajansı’nın kaliteli ve etkileyici fotoğrafçılık geleneğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Oylama, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok sayıda katılımcının ilgisini çekti. Seçenekler arasında yer alan kareler, çeşitli konuları kapsayarak geniş bir yelpazede sunuldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ödüller, kazananlara takdim edildi.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"nde ödüller sahiplerini buldu. AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Anadolu Ajansının Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"nde ödüller sahiplerini buldu. AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Anadolu Ajansının Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılarak konuşma yaptı.